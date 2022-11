Janones diz que manteve encontro com Lira em "clima de base aliada"

Deputado federal André Janones se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na terça-feira edit

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse ter mantido uma conversa informal - com “clima de base aliada” - com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a reunião aconteceu na terça-feira (8), antes da sessão solene que concedeu o título de cidadão honorário brasileiro ao heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

“O encontro de ontem foi informal, mas nesta terça Janones prepara um jantar com Lira e integrantes do Avante, seu partido. Amanhã, o presidente da Câmara tem reunião com Lula”, destaca a reportagem.

