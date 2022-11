Janones diz que Secom de Bolsonaro pagou R$ 13 milhões ao Paraná Pesquisas

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones usou suas redes sociais para informar que a Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro pagou R$ 13 milhões ao instituto “Paraná Pesquisas”.

“Mais um escândalo descoberto aqui na transição: a SECOM enfiou 13 milhões de reais do dinheiro do povo na Paraná Pesquisas! Existe uma quadrilha na SECOM que irriga todos os os ministérios com muito dinheiro pra manter um projeto de poder. Irão pra cadeia com Bolsonaro”, disse Janones.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.