Janones: "não podemos permitir que o bolsonarismo dite a pauta do país"

ICL

247 - Em entrevista ao ICL Notícias nesta segunda-feira (15), o deputado federal André Janones (Avante-MG), que deixou a disputa pela Presidência da República para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT), disse que o bolsonarismo não pode pautar o debate político. Para ele, os candidatos, a política em geral e a grande imprensa devem estar atentos a este aspecto e à voz das ruas.

A maioria do país, destaca o parlamentar, não apoia Bolsonaro e tem que ser a responsável por estabelecer a agenda do debate. "Nós somos 70%, nós que somos pró-democracia, pró-Brasil, que estamos preocupados com o nosso povo somos mais amplos do que o PT, a esquerda ou qualquer candidato. Existem muitas pessoas que não são petistas, que não são de esquerda mas que nesse momento entendem a necessidade de a gente estar unido em torno de salvar a democracia no nosso país. A gente, classe política, deputados, senadores, o vereador do interior, imprensa, esquerda, centro, enfim, todos nós que somos democratas não podemos continuar permitindo que o bolsonarismo dite a pauta do país. Não podemos passar recibo".

"A gente não pode deixar eles pautarem o que é assunto, simplesmente porque nós somos maioria. Nós temos uma maioria cedendo, dizendo para essa minoria barulhenta: 'vocês pautam o que é discussão no nosso país'. A gente não pode deixar isso acontecer, porque quando isso acontece o bolsonarismo começa a emular a realidade, a criar uma realidade paralela", complementou.

Janones lançou nesta segunda a "Carta do Povo" para dar voz ao "povão" e suas prioridades. “A gente vê a 'Carta ao Povo Brasileiro', o Lula em uma época fez uma 'Carta aos Brasileiros', aí no 7 de setembro o Bolsonaro fez uma 'Carta aos Brasileiros', e cadê a carta do povo para nós? Que dia que nós, clase política, imprensa, os ditos formadores de opinião, vamos ouvir essas pessoas?". Entenda como participar.

