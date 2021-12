Jantar de Lula e Alckmin tem 40% de apoio em rede social, diz FGV

Em 48 horas, o jantar entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin gerou mais de 48 mil menções no Twitter edit

Sputnik - Segundo levantamento da FGV-DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas), quase 40% das interações na plataforma, entre a tarde de sábado (18) e esta terça-feira (21), foram em apoio à aliança, envolvendo perfis considerados progressistas e simpáticos à candidatura de Lula.

Embora a aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin seja incerta, o jantar oferecido no domingo (19) foi sucesso nas redes sociais: em 48 horas, o jantar gerou mais de 48 mil menções no Twitter.

A chapa entre Lula e Alckmin teve maior apoio entre aqueles que a pesquisa chamou de "neopetistas", que são perfis com menos história com o partido. Destacaram-se publicações que enalteceram a tentativa de "construir a ideia de uma frente ampla contra a extrema-direita autoritária".

Dentro do espectro das 48 mil mensagens postadas, as interações negativas dos apoiadores de Bolsonaro representaram quase 30% das publicações no período analisado. Eles disseram que "Lula e Alckmin sempre foram faces da mesma moeda".

De acordo com a revista Veja, as críticas à possível aliança também tiveram contribuição dos apoiadores de Ciro Gomes. As interações críticas à chapa neste segmento chegaram a 23,5%.

Em resumo, a FGV calculou 39,33% de interações positivas. Da parte dos usuários considerados de direita, as interações negativas foram de 29,96%, enquanto os de esquerda, 23,54% reagiram de modo crítico. Por fim, 7,17% foram classificados como perfis diversos.

