Jaques Wagner vai à Justiça para que outros bancos e comércio possam pagar auxílio de R$ 600

247 - Com o objetivo de reduzir as filas e aglomerações pela busca do auxílio-emergencial, o senador Jaques Wagner (PT) entrou com uma ação popular solicitando que seja retirada da Caixa Econômica Federal a centralização do repasse de R$ 600.

“A Caixa já demonstrou que não consegue atender de forma eficaz e que é impossível pagar o auxílio sem filas ou aglomerações. No atual modelo, a população não tem outra alternativa senão colocar em risco sua saúde e de seus familiares para sacar o valor que será responsável por sua sobrevivência. É preciso avaliar a possibilidade de envolver nessa tarefa ferramentas seguras e legítimas”, argumentou o parlamentar.

O senador defende que outras opções sejam incluídas nessa tarefa, como os bancos privados e pequenos e médios comércios, por meio do modal praticados por Fintechs, empresas facilitadoras de pagamentos.

“O cliente tem a possibilidade de realizar saques em locais como padarias, supermercados e farmácias. Assim, atuam de forma mais coletiva, associando soluções financeiras a causas sociais. Essa expertise, já experimentada e aprovada, superaria o problema vivido atualmente pela Caixa e pelos beneficiários”, acrescentou.

