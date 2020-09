Jayme Campos diz que não teve acesso a pedido de cassação de Flávio Bolsonaro que está parado no Senado há sete meses

O senador Jayme Campos (DEM-MT), presidente do Conselho de Ética, diz que não o recebeu o pedido que consta como recebido no site do parlamento. Pedido de cassaçãop contra Flávio Bolsonaro foi apresentado há sete meses PSOL, PT e Rede edit

247 - A aproximação de Jair Bolsonaro com o chamado centrão produziu diversos efeitos, entre os quais, a paralisação do pedido de cassação de Flávio Bolsonaro no Senado.

O pedido foi protocolado há sete mesespelo PSOL, PT e Rede e, de acordo com apuração do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, segue como no início do início: o presidente do Conselho de Ética, Jayme Campos (DEM-MT), ainda não anunciou sequer se o caso vai ou não ser debatido pelo colegiado.

O possibilidade de arquivamento do pedido é uma prerrogativa do seandor. "Foi esse, aliás, o parecer da Advocacia do Senado sobre a representação, que acusa Flávio de quebra de decoro por suposta ligação do senador com milicianos e pelo esquema de "rachadinha" no seu gabinete como deputado estadual, investigado pelo Ministério Público do Rio", disse o jornalista.

Apesar do site do Senado informar que texto já está de posse do Conselho de Ética, o senador Jayme Campos diz que não o recebeu, pois está fora de Brasília por causa da pandemia. "Para qualquer cidadão, no entanto, inclusive o senador, o documento está à distância de um clique no site da Casa", ironizou Lauro Jardim.

