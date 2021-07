Jean Wyllys critica mídia comercial por fazer campanha antecipada para o tucano Eduardo Leite

247 – "A imprensa comercial no Brasil deveria ter vergonha de misturar jornalismo sério com esse tipo de propaganda política descarada. É ofensivo à inteligência. Até ontem o governador era cúmplice de Bolsonaro. Hoje 'faz milagre'. Isso é vergonhoso e compromete o jornalismo sério", escreveu o ex-deputado Jean Wyllys. Ele se referia a uma reportagem da Folha, que dizia que a mãe do ator Paulo Gustavo, morto por Covid-19, estaria disposta a votar no governador gaúcho Eduardo Leite, que saiu do armário no programa de Pedro Bial, como um primeiro gesto de campanha. Confira:

— Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) July 6, 2021

