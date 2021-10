Jean Wyllys diz que Ciro age com “infâmia e covardia" e que "não consegue jogar limpo”

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Jean Wyllys usou suas redes sociais para condenar declaração de Ciro Gomes, que acusou o ex-presidente Lula de conspirar para promover o impeachment de Dilma.

“É inacreditável que esse sujeito seja capaz de tamanha infâmia e covardia. Ele não consegue jogar limpo”, disse.

O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, segue empenhado na tarefa de atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tentativa de dividir os votos da esquerda e assim talvez contribuir até para a permanência do bolsonarismo no poder. Nesta quarta-feira, ele mergulhou de vez no fundo do poço ao acusar Lula de conspirar contra a ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que abriu as portas para a destruição da economia e da imagem do Brasil.

"Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje?", questinou. "Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro", declarou, ao jornal Estado de S. Paulo.

