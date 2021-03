Jean Wyllys: hegemonia do fascismo não teria acontecido sem Lava Jato e golpe contra Dilma

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL) denunciou, nas redes sociais, nesta terça-feira, 30, um “fascismo eterno” no Brasil e disse que a atual hegemonia fascista não teria acontecido sem a Lava Jato e o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff.

Wyllys afirmou também que o fascismo, “para se tornar hegemônico de novo, de bodes expiatórios (LGBTs, PT, comunismo) e da personalidade medíocre, ressentida e odiosa de B”, referindo-se a Jair Bolsonaro.

No Brasil, aquele “fascismo eterno” a que se refere Umberto Eco (no caso, a escória que nunca quis pôr fim à ditadura militar) precisou, para se tornar hegemônico de novo, de bodes expiatórios (LGBTs, PT, comunismo) e da personalidade medíocre, ressentida e odiosa de B. Segue👇🏽 — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) March 30, 2021

“Claro que essa hegemonia do fascismo não teria acontecido sem a 'Lava Jato' nem o golpe de 2016 contra Dilma, ambos apoiados amplamente por setores da classe dominante (banqueiros, latifundiários, oficiais das FA e grandes empresários) e seus meios de comunicação”.

A hegemonia do “fascismo eterno” residual dos 24 anos de ditadura militar não teria acontecido sem que os “guardiões” da Constituição de 1988, ou seja, o STF, não desrespeitassem a própria Carta Magna avalizando a fraude “Lava Jato” e o golpe de 2016 juridicamente. Segue 👇🏽 — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) March 30, 2021

“‘Fascismo eterno’ residual virou ‘bolsonarismo’ e, depois, um governo militar disfarçado de civil. Seu objetivo foi impor políticas econômicas neoliberais impopulares eleitoralmente à base da força se fosse preciso, com a imprensa passando pano”.

A nova hegemonia do “fascismo eterno” não teria preocupado os golpistas de 2016 se não fosse 1) a saída de controle do delírio de grandeza do medíocre ressentido e de seus filhos; 2) seu modus operandi de mafioso; e 3) a pandemia de COVID-19. Segue 👇🏽 — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) March 30, 2021

“Esses três elementos colocaram o Brasil como pária internacional e ameaça à saúde global, prejudicando os negócios lícitos e ilícitos dos golpistas de 2016 que abriram espaço para o ‘fascismo eterno’ retornar à esfera pública. Daí a crise do governo com a mídia e FA”.

Questões que ainda não podem ser respondidas com clareza agora: a crise do governo genocida com os golpistas que o integram desde o início porá fim ao bolsonarismo? Ou o “fascismo eterno” engolirá aqueles que achavam que só tirariam vantagens dele ? — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) March 30, 2021

