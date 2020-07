Jean Wyllys rebate ofensas de Roberto Jefferson a ministros do STF: cometeu crime de homofobia

247 - O ex-deputado Jean Wyllys rebateu nesta terça-feira (21) no Twitter as ofensas racistas e homofóbicas feitas pelo aliado de Jair Bolsonaro Roberto Jefferson a ministros do STF em live no canal ‘Questione-se’ na segunda-feira (20), do bolsonarista Renato Barros.

Jean Wyllys disse que Jefferson, com seus ataques, atinge toda a comunidade LGBT e "fere nossos orgulho, dignidade e cidadania duramente conquistados; enfim, incorre no crime de homofobia contra nós".

Ele ainda afirmou que "os termos usados por Roberto Jefferson bem como as referências racistas ao suposto coito anal 'com um negão' dizem mais sobre suas próprias taras e fantasias sexuais frustradas do que dos ministros que ele objetiva ofender com sua homofobia".

Para o ex-deputado, as falas de Roberto Jefferson têm por objetivo também levantar cortinas de fumaça para encobrir as trapalhadas do governo Bolsonaro, a quem ele se aliou recentemente.

