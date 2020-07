Jean Wyllys: Vera Magalhães deveria se constranger pelo apoio a Bolsonaro

Comentário do ex-deputado foi feito durante a entrevista de Fernando Haddad no Roda Viva edit

247 – "Será que, diante da qualidade de @Haddad_Fernando como homem público, Vera Magalhães et caterva não se sentem no mínimo constrangidos pela desonestidade perpetrada contra ele com aquele editorial 'Uma escolha difícil', nivelando-o ao escroque Bolsonaro? São decentes para tanto?", questionou o ex-deputado, hoje exilado, em entrevista ao Roda Viva.

Saiba mais sobre a entrevista de Haddad:

O presidenciável Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, criticou as forças políticas que se omitiram antes do segundo turno de 2018, permitindo a ascensão de um governo neofascista no Brasil, ao ser entrevistado no Roda Viva. “Bolsonaro não tinha condições. Mas fazer o quê se Fernando Henrique Cardoso anulou o voto, se Ciro Gomes preferiu ir pra Paris”, afirmou.

No programa, o ex-prefeito de São Paulo também afirmou que Bolsonaro se utiliza de métodos fascistas em seu governo. Ele disse: “a maneira como ele usa a comunicação: a fake news não é um expediente do Bolsonaro, é uma prática. Hoje aparece uma foto dele falando que está tomando a cloroquina porque está com febre, ou seja, ele é uma pessoa que joga no obscurantismo."

Haddad também falou sobre as ações do governo contra (ou a favor) da covid-19: “agora, essas coisas das máscaras. Eu não sei se é sadismo, falta de empatia, uma demonstração tola de autoridade, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa tão desequilibrada quanto Bolsonaro. Olha o que estamos vivendo!"

