Jefferson se licenciou do PTB por temer ser afastado por Alexandre de Moraes

Eduardo Barretto, Metrópoles - O ex-deputado Roberto Jefferson pediu licença da presidência do PTB para se antecipar a uma eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo esses interlocutores, Jefferson temia ser destituído do comando partidário por uma decisão do STF e, assim, perder também aliados em cargos-chave na sigla.

Jefferson pediu licença do cargo por tempo indeterminado em uma carta assinada da prisão na última sexta-feira (22/10) e divulgada no dia seguinte. No documento, o ex-deputado apoiou a vice-presidente e aliada, Graciela Nienov.

Leia a íntegra no Metrópoles.

