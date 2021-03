Jessé Souza: não basta absolver Lula para devolver a democracia, Moro precisa ser condenado

Sociólogo ressalta a importância da condenação do ex-juiz Sergio Moro por suas arbitrariedades na Lava Jato edit

247 - O sociólogo Jessé Souza usou suas redes sociais para cobrar a condenação do ex-juiz Sergio Moro por suas arbitrariedades na Lava Jato, após o ministro do STF Edson Fachin determinar a anulação das sentenças proferidas contra o ex-presidente Lula no âmbito da operação Lava Jato.

