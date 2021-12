“Jesus, faça uma ‘forcinha’ para que a vacina das crianças chegue logo”, pede arcebispo de Aparecida em missa

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pediu neste sábado de Natal uma ‘forcinha divina’ para que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos inicie o quanto antes no Brasil. A imunização dos mais jovens já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas vem sendo dificultada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).“E Menino Jesus, faça uma ‘forcinha’ para que a vacina das crianças do Brasil chegue o quanto antes; um grande presente de Natal, a saúde de nossos filhos, crianças e netos”, pediu o arcebispo durante a celebração deste sábado 25, conforme registrou o site UOL.

A declaração de Dom Orlando ocorre em meio a tentativas de Bolsonaro de dificultar o início do processo de imunização de crianças. O ex-capitão quer exigir receita médica e autorização dos pais para que a criança seja vacinada.A medida é criticada por especialistas e alvo de ação no Supremo Tribunal Federal. Nesta sexta-feira, 24, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de cinco dias para que o presidente explique os motivos da exigência.

Em outra tentativa de barrar o início da imunização, o governo federal abriu uma consulta pública sobre o tema. O formulário apresenta perguntas ambíguas e é criticado por fornecer pouca segurança digital, além de não trazer nenhuma contribuição técnica para o debate.

PUBLICIDADE

Estados também sinalizaram que não pretendem seguir as determinações de Bolsonaro e querem facilitar a imunização dos mais jovens.

Na missa, Dom Orlando também lamentou as mortes ‘sentidas’ pelas crianças e rezou pelos pais.

PUBLICIDADE

“Nesta noite, olhando nos olhos do Menino Jesus, nós dizemos: console tantas crianças que perderam os avós, o pai e a mãe nesta pandemia. Menino Jesus, consola esses órfãos que são 14 mil no Brasil”, disse o líder religioso em um trecho da sua oração..

“Menino Jesus, quantas crianças vítimas da bala perdida; traga-nos a paz, Menino Jesus. Menino Jesus, em muitos países do mundo tem a criança soldado, a criança com fuzil para matar. Menino Jesus, nos livre do abuso de crianças e do trabalho escravo”, acrescentou mais adiante o arcebispo

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: