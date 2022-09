Jilmar Tatto: Apoio de Marina a Lula é 'tapa na cara' de Ciro e ajuda campanha por voto útil

“Marina deixou divergências no passado para criar um grande movimento em defesa do povo brasileiro, da democracia e da conquista dos direitos sociais", disse o dirigente petista edit

247 - O secretário nacional de Comunicação e integrante da Comissão Executiva do PT, Jilmar Tatto, afirmou que a oficialização do apoio da ex-ministra Marina Silva (Rede) ao ex-presidente Lula (PT) na eleição presidencial é “um tapa na cara de Ciro Gomes (PDT)” e representa algo que pode encorajar o voto útil no líder petista já no primeiro turno. A declaração foi dada em entrevista à Carta Capital .

“A Marina, pelo perfil e por ter sido crítica do PT e do Lula nesse tempo, é uma pessoa que tem autoridade política e moral para pedir àquelas pessoas que não estão pensando em votar no Lula e que rejeitam o Bolsonaro que venham votar no Lula no primeiro turno, afirmou Tatto.

“Ela deixou divergências e disputas no passado para criar um grande movimento em prol do País, em defesa do povo brasileiro, da democracia e da conquista dos direitos sociais. A Marina tem essa simbologia. Você vê que eu nem falei do ponto de vista eleitoral. Evidente que pode agregar, mas acho que, em função de que Bolsonaro foi um desastre na questão ambiental, esse povo já vota no Lula. É uma questão de simbologia que tem a vinda dela para a apoiar o Lula, e é um tapa na cara do Ciro Gomes", complementou o dirigente petista.

O secretário nacional de Comunicação do PT revelou que o objetivo do partido, agora, é aumentar a campanha pelo voto útil, após ter "perdido o respeito por Ciro" devido aos ataques promovidos pelo presidenciável pedetista contra Lula na Jovem Pan há uma semana. “Eu já peço abertamente o voto útil. Chega, não podemos brincar. E o eleitor da Tebet e do Ciro que decida. O comportamento do Ciro é inaceitável. Não dá mais pra apanhar e ficar quieto", concluiu Jilmar Tatto.

