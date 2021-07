JN revela que Roberto Dias fechou contrato com valor 1800% maior do que recomendado pelo Ministério

O ex-chefe de Logística do ministério chegou a ser detido durante depoimento à CPI da Covid edit

Fórum - O Jornal Nacional, da TV Globo, exibiu nesta quinta-feira (8) documentos que mostram que o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, fechou um contrato com um valor 1800% maior do que o recomendado pelos técnicos da pasta. Dias foi exonerado após denúncia de que teria pedido propina de 1 dólar por dose de vacina à empresa Davati Medical Supply em contrato.

“Documentos que a Globo teve acesso mostram que, na gestão de Roberto Dias, o departamento de Logística aceitou pagar a uma empresa um valor 1800% maior que o recomendado no parecer técnico”, disse a apresentadora Renata Vasconcellos na abertura da reportagem.

Leia a íntegra na Fórum.

