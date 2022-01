João Santana é problema para formação de chapa entre Ciro e Marina

Apoie o 247

ICL

247 - A negociação para uma chapa entre os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) enfrenta uma série de entraves, segundo o jornal O Globo, que informa que até hoje não foi feito nenhum convite formal para que ela possa avaliar a possibilidade de ser vice.

Existe também o problema de a Rede, de Marina Silva, avalia a possibilidade de se unir numa federação ao PSOL, que pode apoiar o ex-presidente Lula (PT). “A maior dificuldade, porém, é o fato de o marqueteiro João Santana integrar a equipe do pedetista”, diz O Globo.

Isso porque Santana fez dura campanha contra Marina Silva quando esta era candidata do PSB à presidência contra Dilma Rousseff (PT) em 2014.

No entanto, o presidente do PDT, Carlos Lupi, minimizou e disse que “ele (Santana) não é o candidato. Candidato é o Ciro. Em política não existe isso (abrir mão do João Santana). Tem que aparar as arestas, afinar a viola”.

“A Marina é uma mulher guerreira, que tem uma imagem muito positiva. Para o Ciro, é muito bom. Ele (Ciro) gosta dela, tem excelente relação. É um nome muito bem-vindo. Tem que ver se ela topa. É uma construção”, conclui.

