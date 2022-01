Joaquim Barbosa acha que Moro tem plano B para as eleições: o Senado

Ex-ministro do STF Joaquim Barbosa recebeu Sergio Moro em seu apartamento e disse ter sentido "insegurança" no ex-juiz edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa disse a aliados ter saído da conversa com Sergio Moro (Podemos), na semana passada, com a impressão de que o ex-juiz tem um plano B para as eleições deste ano.

A pessoas próximas, Barbosa avaliou que Moro sustentará que é pré-candidato ao Palácio do Planalto “até onde der”, mas manterá a negociação de bastidores para disputar uma vaga no Senado, o que o ex-juiz nega.

O ex-ministro do STF também disse a aliados ter sentido uma certa “insegurança” do ex-juiz da Lava Jato e avaliou que Moro estaria “muito afoito” e se “expondo muito” nesse período de pré-campanha.

Leia a íntegra no Metrópoles.

