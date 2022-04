Joaquim Barbosa recusa filiação ao Podemos após saída de Moro

Apoie o 247

ICL

Igor Gadelha, Metrópoles - O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa recusou o convite do Podemos para se filiar e ser o candidato do partido ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. O convite foi feito pela cúpula do Podemos nos últimos dias, após o ex-juiz Sergio Moro começar a sinalizar que deixaria o partido e abriria mão de sua candidatura à Presidência da República.

Ao longo desta semana, diversas lideranças da sigla procuraram o ex-integrante do STF para tentar convencê-lo a se filiar. Barbosa, no entanto, respondeu nas últimas horas que não toparia a empreitada.

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE