Joaquim de Carvalho cobra providências da corregedoria da PF e da OAB contra nova armação no caso Adélio

247 – O jornalista Joaquim de Carvalho, que produziu um documentário apontando os furos do caso Adélio, da suposta facada de Juiz de Fora, foi às redes sociais neste domingo para cobrar providências da corregedoria da Polícia Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Poder Judiciário contra a nova armação do bolsonarismo, que consiste em associar o episódio ao Partido dos Trabalhadores. Neste domingo, Carlos Bolsonaro mencionou o PT e o no sábado o perfil Anonymous denunciou a armação que vem sendo preparada pela campanha de Jair Bolsonaro. Confira o tweet de Joaquim de Carvalho e saiba mais:

Se for verdade que Adélio prestou depoimento, como informa @AnonNovidades, não tenho dúvida de q seria grande armação. Atenção, corredoria da PF, Poder Judiciário, OAB! Fiquem atentos e tomem providências. A história cobrará preço alto das instituições por essa suposta violência. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) February 13, 2022





Fórum - Na tentativa desesperada de resgatar o caso Adélio Bispo e o atentado a faca que garantiu sua vitória nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro (PL) pode ter conseguido o que queria após forçar a reabertura da investigação e se reunir secretamente com os responsáveis pelo inquérito.

Neste sábado (12), o perfil Anonymous fez uma publicação no Twitter em que afirma que "Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018".

"Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza, absoluta que Adélio foi coagido", emenda o tuite.

