Joaquim de Carvalho critica "injusta" decisão do STF contra piso da enfermagem

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, criticou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 6, a injustiça existente no Brasil em relação aos enfermeiros.

A classe de trabalhadores teve o piso salarial, aprovado no Congresso, suspenso por determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo ao pedido da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), uma organização patronal.

“Hoje, quando vi debaixo de sol enfermeiros com nariz de palhaço protestando contra suspensão do piso, pensei: ‘Como Brasil é um país injusto’. Estes profissionais correram risco de morte durante a pandemia e a resposta do STF a eles: não merecem piso que não chega a mil dólares”, escreveu no Twitter.

Hoje, quando vi debaixo de sol enfermeiros com nariz de palhaço protestando contra suspensão do piso, pensei: "Como Brasil é um país injusto". Estes profssionais correram risco de morte durante a pandemia e a resposta do STF a eles: não merecem piso que não chega a mil dólares. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) September 9, 2022

Nesta sexta, o plenário do Supremo iniciou o julgamento sobre a determinação de Barroso pela suspensão do piso da enfermagem.

