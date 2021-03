Joaquim Piñero, dirigente nacional do MST, falece no Rio

Dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Joaquim Piñero faleceu após complicações em seu estado de saúde. Piñero atuou por mais de 20 anos na luta pela reforma agrária no Brasil edit

247 - O dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Joaquim Piñero faleceu na noite desta quinta-feira (11) após complicações em seu estado de saúde. Kima, como era conhecido, atuou por mais de 20 anos na luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil.

Piñero também trabalhou na articulação de movimentos populares da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba) e chegou a ser preso, em 2000, e função de sua militância.

No presídio de Itapetininga (SP), ele atuou como educador e fez com que 45 detentos fossem aprovados em exames supletivos. Nos últimos anos de vida, Piñero atuou na articulação de diversos setores sociais do Rio de Janeiro.

“A alegria, o companheirismo, o amor com a família e compromisso com a luta são algumas características de Joaquin. Sempre muito querido por todos ao seu redor foi um militante dedicado, movido por grandes sentimentos de amor, como nos legou Che Guevara”, disse o MST em nota. “A família Sem Terra perde um dos seus membros valorosos e reafirmamos o compromisso de nos mantermos na luta pela emancipação da classe trabalhadora”, ressalta um outro trecho do texto.

