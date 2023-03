Joias que Bolsonaro tentou se apoderar valem mais que todos os presentes recebidos por Joe e Jill Biden em 2021

Apoie o 247

247 - O valor das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita ao casal Jair e MIchelle Bolsonaro e que integrantes de uma comitiva oficial tentaram introduzir ilegalmente no Brasil supera a soma de todos os presentes recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama norte-americana, Jill Biden, ao longo de 2021.

Segundo a revista Piauí, naquele ano, os presentes recebidos pelo casal chegam a US$ 73,8 mil, equivalente a cerca de R$ 379,1 mil.

“Autoridades do governo federal americano são obrigadas a declarar qualquer presente que recebam e que valha mais do que US$ 415 (R$ 2,1 mil). A lista de presentes é divulgada anualmente. Em 2021, não houve nada que chegasse perto de custar R$ 1 milhão. Os presentes declarados por todas as autoridades americanas (presidente, secretários e congressistas), somados, valem US$ 309,4 mil – o equivalente a R$ 1,6 milhão”, ressalta a reportagem.

