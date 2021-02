Joice Hasselmann agora chama Bolsonaro de “BolsoDilma” e diz que Brasil virou Venezuela

247 - A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que fez campanha pelo golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e aderiu a Jair Bolsonaro em 2018, também se revoltou com a mudança na Petrobrás, depois da demissão de Roberto Castello Branco, um entreguista que vinha esfolando motoristas, caminhoneiros e donas de casa, com preços abusivos da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. “Privatização da Petrobrás? Que nada! BolsoDilma meteu um general na estatal e pronto final. A Venezuela é aqui”, disse ela. Entenda como o golpe de 2016 mudou a política de preços da estatal e confira o tweet da deputada:





