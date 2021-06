Joice Hasselmann diz que vai sair do PSL contra “entrega” do partido a Bolsonaro: “prostituição”

Revista Fórum - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) anunciou, em entrevista ao jornal Estadão nesta segunda-feira (14), que vai sair do PSL, motivada por uma suposta “entrega” do partido ao presidente Jair Bolsonaro. Ela informou que protocolará junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda nesta segunda, um pedido de desfiliação alegando “justa causa”.

Segundo a parlamentar, que se elegeu apoiando o bolsonarismo, chegou a ser líder do governo na Câmara e depois rompeu com Bolsonaro, o presidente do PSL, Luciano Bivar, transformou a legenda em um “balcão de negócios” ao aceitar cargos e emendas do governo em troca de cargo na mesa diretora da Câmara. A deputada classificou a prática como “prostituição”.

“Não posso estar em um partido amorfo, que virou um balcão de negócios. O PSL hoje é um partido que se entregou ao bolsonarismo, ao próprio presidente da República, para que o presidente da legenda (Luciano Bivar) ganhasse um cargo na Mesa Diretora da Câmara. Para mim, o nome disso é prostituição. Não é uma questão de ter mudado de lado por bandeiras políticas. É um partido de cacique. Acabou isso de ser um partido liberal, de que quem manda é a bancada. É tudo mentira”, disse Joice.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

