Joice Hasselmann posta vídeo de Michelle em loja da grife de luxo Prada nos EUA (assista)

247 - A ex-deputada federal Joice Hasselmann usou as redes sociais para criticar a ex-primeira-dama MIchelle Bolsonaro, filmada fazendo compras em uma loja de luxo da rede Prada, nos Estados Unidos. “A moça humilde e que vive de aluguel está numa loja da Prada? É isto? Mal chegou nos EUA e já caiu nas compras — nem deu uma paradinha pra rezar”, escreveu no Twitter.

A postagem faz referência a um post feito por Michelle nas redes sociais em que afirmava não poder ficar com duas cadelas encontradas na rua por estar "morando de aluguel”.

Segundo a revista Veja, Jair Bolsonaro e Michelle alugaram uma casa no condomínio Solar de Brasília, que fica a dez quilômetros do Palácio do Planalto, num bairro de classe média da cidade. O aluguel da residência que possui dois andares, piscina e 400 metros quadrados de área construída, é de R$ 12 mil mensais.

Michelle viajou esta semana para os Estados Unidos e deverá retornar ao Brasil nos próximos dias para tomar posse da presidência do PL Mulher, no próximo dia 21. Jair Bolsonaro (PL), contudo, sinalizou que poderá voltar ao Brasil no dia 29 deste Mês, após "estudar a situação no Brasil”.

