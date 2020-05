Jones Manoel: os militares viraram os senhores do jogo político

Para o historiador, os militares estimulam a escalada de Bolsonaro ao golpe e se colocam como poder moderador, na medida em que o governo e a oposição apelam a eles como fator de decisão de sucesso ou contenção do golpe. Assista na TV 247 edit

247 - O historiador, professor, militante do PCB e Youtuber Jones Manoel falou sobre o papel das Forças Armadas diante da escalada de Jair Bolsonaro ao golpe em participação na TV 247 nesta semana.

Para ele, os militares estimulam o caráter golpista de Bolsonaro, mas se mostram diante da sociedade como moderadores, e isso coloca a categoria como fator de sucesso ou contenção do golpe.

“Militares são senhores da cena política. Os militares estão fazendo, na minha opinião, um jogo muito claro: eles estimulam a escalada golpista do Bolsonaro e quando o Bolsonaro age, eles aparecem como elemento contemporizador e se colocam como fator fundamental de sucesso do golpe ou contenção do golpe, tal sorte que a oposição e a situação apela aos militares como o grande poder moderador. Eles se colocam como condutores da cena política e senhores da República”, refletiu.

