Jones Manoel sobre Miriam Leitão: 'porta voz da burguesia, do rentismo, inimiga dos trabalhadores e da soberania nacional'

O historiador criticou a jornalista após ela defender o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador Jones Manoel criticou a jornalista da Globo Miriam Leitão depois que ela defendeu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

"O jogo como é. Durante o Governo Bolsonaro não faltou gente se iludindo com Globo, Folha de São Paulo, Miriam Leitão e afins. Espero que lembrem quem são eles na luta de classes. Porta voz de burgueses e rentistas, inimigos do povo trabalhador e da soberania nacional", escreveu o estudioso no Twitter.

A Selic, taxa básica de juros, é de 13,75% atualmente, o mesmo percentual desde agosto do ano passado. Políticos e representantes de movimentos populares vem criticando o presidente do BC.

O Diretório Nacional do PT aprovou um documento para que Roberto Campos Neto seja convocado e explique o alto percentual no Congresso.

O jogo como é.



Durante o Governo Bolsonaro não faltou gente se iludindo com Globo, Folha de São Paulo, Miriam Leitão e afins. Espero que lembrem quem são eles na luta de classes. Porta voz de burgueses e rentistas, inimigos do povo trabalhador e da soberania nacional. pic.twitter.com/8a8QnvXnS7 February 14, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.