Joni Mitchell remove músicas do Spotify em apoio a Neil Young

247 - A cantora, guitarrista, artista plástica e poetisa Joni Mitchell anunciou a remoção de seu catálogo musical do Spotify. A cantora decidiu tomar tal atitude em apoio a Neil Young , que fez o mesmo após a plataforma de streaming não aceitar retirar o podcast de Joe Rogan do ar. A informação é do site Igor MIranda - música e jornalismo . O podcast, distribuído exclusivamente pelo Spotify, tem cerca de 11 milhões de ouvintes a cada episódio.

Em breve nota publicada em seu site , Joni declarou: “Decidi remover todas as minhas músicas do Spotify. Pessoas irresponsáveis estão espalhando mentiras que estão custando a vida das pessoas. Sou solidária a Neil Young e às comunidades científicas e médicas globais nesta questão.”

Com milhões de discos vendidos em décadas de carreira, Joni Mitchell acumula 3,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Por sua vez, Neil Young registra mais de 6 milhões de ouvintes por mês na mesma plataforma.

Mitchell Foi considerada a 75º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone que também a citou como "uma das melhores compositoras da história". De acordo com uma declaração da AllMusic, "Quando a poeira baixar, Joni Mitchell pode vir a ser a artista musical feminina mais importante e influente do século XX".

Ela chegou ao sucesso na década de 1970, fazendo uma música influenciada pelo jazz e pelo folk rock. Suas composições frequentemente refletem ideias sociais e ambientais. Recebeu muitos prêmios, incluindo nove Grammys. Gravou dois discos que entraram para a história: Clouds, de 1969, e Blue, de 1971, que ocupa a 30ª posição na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone.

Joe Rogan é comentarista de UFC, humorista e apresentador. O "The Joe Rogan Experience" é o podcast mais ouvido do Spotify, que tem os direitos do programa. Segundo o "Wall Street Journal", a empresa pagou mais de US$ 100 milhões pela exclusividade do podcast.

