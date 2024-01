Jorge Messias: “ataques de 8 de janeiro reforçaram a necessidade de regular as plataformas digitais”

Apoie o 247

247 - Jorge Messias, advogado-geral da União, concedeu entrevista ao jornal O Globo publicada neste sábado (6) e destacou que os “ataques de 8 de janeiro reforçaram a necessidade de regular as plataformas digitais”.

“A principal mensagem que eu gostaria de deixar sobre o 8 de Janeiro é da necessidade de regulação das redes. Temos que priorizar um marco legal que confira cidadania digital e responsabilização das plataformas. Hoje pode-se fazer qualquer tipo de manifestação golpista nas redes sociais e não há nenhum tipo de filtro. Vivemos um momento de lei de selva no ambiente virtual”, destacou.

Ele ainda explicou como os principais personagens políticos do Brasil reagiram à ação: “O presidente me ligou uma ou duas vezes. Ele estava muito indignado. Falei com vários ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Todos estavam muito perplexos e ajudando a refletir. Comuniquei ao Alexandre (de Moraes) que iria apresentar alguns pedidos. A partir dessas conversas, desenhamos uma estratégia: pedir a prisão de todos os manifestantes, do comandante da Polícia Militar e do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

