Jornadas de lutas contra Bolsonaro mobiliza dezenas de estados nesta sexta

247 - Movimentos populares urbanos ocuparão, nesta sexta-feira, 16, as ruas de todo o país durante a Jornada de Lutas, para pedir mais agilidade na vacinação contra a Covid-19 e chamar atenção contra os retrocessos políticos, econômicos e sociais que o atual governo Jair Bolsonaro vem causando na vida da população brasileira, informa a Central de Movimentos Populares (CMP).

O ato tem como lema “Vacina no Braço, Comida no Prato, Moradia Popular e Fora Bolsonaro” e acontecerá em, pelo menos, 10 estados brasileiros. Entre os movimentos populares que articulam a ação estão a CMP (Central dos Movimentos Populares), a CONAM (Confederação Nacional das Associações de Moradores), o MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas), MNLM (Movimento Nacional de Luta pela Moradia), MTD (Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos), e UNMP (União Nacional por Moradia Popular).

Pautas:

Vacina no braço

Os movimentos têm pautado, ainda, a imunização de toda a população com maior celeridade. Enquanto isso não ocorre, o Brasil não conseguirá retomar suas atividades. Além disso, não há orçamento garantido para enfrentar a pandemia, deixando em risco a viabilidade do Sistema Único de Saúde.

Comida no prato

As periferias passam fome e é preciso garantir comida para todos. Apesar das ações de solidariedade dos movimentos sociais, que não pararam de arrecadar doações durante a pandemia, é fundamental ações mais efetivas de distribuição de renda. Por isso, o ato que acontece nesta sexta-feira também defende o auxílio emergencial de no mínimo R$ 600.

Moradia popular

Os movimentos também sairão em defesa da conclusão de projetos habitacionais em andamento. Isto porque, as propostas orçamentárias (de Diretrizes e Leis Orçamentárias) têm cada vez menos recursos previstos para políticas de habitação, saneamento e mobilidade, refletindo a EC 95/2016, que impede o aumento de investimentos em políticas sociais e de infraestrutura.

Além disso, se de um lado ocorrem cortes orçamentários na produção de moradia para quem precisa, por outro, ações de remoções e despejos aumentam por todo o Brasil, durante a pandemia. Já são mais de 14 mil famílias despejadas. Por isto, os movimentos sociais estarão mobilizados, ainda, pela sanção do PL 827/2020 que suspende os despejos, bem como em defesa da ADPF 828 no STF, para suspender as remoções e despejos durante a pandemia no Brasil.

Sendo assim, é fundamental superar a atual conjuntura e retomar programas e projetos habitacionais para famílias de baixa renda, com subsídios e fomento à moradia de interesse social. Mais de 90% do déficit habitacional compreende famílias de baixa renda e que não tem como buscar moradia no mercado. A cidade e a moradia são construções sociais e não podem ser tratadas como mercadoria. Passados 20 anos da aprovação do Estatuto da Cidade, ainda percebemos retrocessos e todos os tipos de exclusão e violência, em especial nas periferias, das nossas cidades.

Fora Bolsonaro - #24J

Jornada de Lutas também irá reforçar a convocação de toda a população brasileira para o #24J, para que todos caminhem juntos neste importante dia de mobilização nacional pedindo a saída de Jair Bolsonaro da presidência da república.

Locais das manifestações (horário local):

Ananindeua, PA – 7h Em frente à Prefeitura, BR-316 km 8

Belo Horizonte, MG – 10h Pátio Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Goiânia, GO – 9h Praça dos Bandeirantes

João Pessoa, PB - Em frente à Prefeitura

Baeyux, PB – 12h Em frente à Prefeitura

Natal, RN – 9h Praça Gentil Ferreira bairro Alecrim

Porto Alegre, RS – 9h Assentamento 20 de Novembro - Barros Cassal Nº 200, Esquina Av. Farrapos

Rio de Janeiro, RJ – 10h Edifício Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rua Afonso Cavalcanti, 455, Bairro Cidade Nova

Salvador, BA – 9h, Praça da Piedade

São Paulo, SP – 9h Em frente à Catedral da Sé

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.