Jornalista Helena Chagas denuncia golpe do Magazine Luiza

247 - A jornalista e comentarista da TV 247 Helena Chagas usou a sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (24), para denunciar que foi vítima de um golpe no Magazine Luiza. De acordo com o relato da jornalista, ela começou a receber mensagens informando que o pedido de uma TV (que ela nega ter feito) já estava a caminho.

Fui vítima de golpe do @ri_magalu @magalu .Magazine Luiza. Estou prestes a receber uma TV q não comprei,adquirida c/cartão da loja que nunca fiz. Não consigo falar com um ser humano, nem ser atendida no SAC,nem cancelar um cadastro fantasma.Vou à Polícia:Magalu é uma arapuca! — Helena Chagas (@helenachagas) October 24, 2022

Helena conta que fez um cadastro no Magazine Luiza há dez anos, mas nunca efetuou nenhuma compra e, por este motivo, acredita que se trata de um golpe. Inclusive, a jornalista relatou que ao entrar em contato com a central de relacionamento pelo Whats App, não consegue falar com um atendente para esclarecer o ocorrido.

“Fui avisada ontem (23) que havia adquirido uma TV, [no pedido 1180670378424674], e que ela está para ser entregue. Recebi várias mensagens sobre meu ‘pedido em andamento’. No entanto, não comprei nada. Estou há 24 horas tentando resolver. Não consigo ser atendida por ninguém do Magalu. Não consigo cancelar meu cadastro, que fiz há mais de dez anos e nem me lembrava que tinha”, relata.

A jornalista destaca, ainda, que a empresa não oferece a opção de cancelamento da compra. “No site, não encontro opção de cancelamento, nem do meu cadastro, nem da compra que não fiz”.

Helena informou que irá formalizar uma queixa na delegacia.

