Jornalista informa que Weintraub fugiu para os Estados Unidos

Com medo de ser preso no Brasil, o ex-ministro Abraham Weintraub já estaria em Miami, informa o jornalista Lucas Ruhan

247 - "O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub já teria fugido para os Estados Unidos", afirmou o jornalista Lucas Lohan em sua página nas redes sociais.

Ainda de acordo com o jornalista a localização do último tweet do ex-ministro revela que ele está em Miami. O irmão de Weintraub, Artur, confirmou nas redes sociais que o irmão está nos EUA. "Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA", escreveu.

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub já teria fugido para os Estados Unidos. Segundo o irmão dele e segundo a localização do último tweet do ex-ministro, ele está em Miami June 20, 2020

Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA. — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) June 20, 2020

