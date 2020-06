Jornalista que acusou PSOL de não ter interesse no caso Marielle ganha cargo na Fundação Palmares

A jornalista Raquel Brugnera ganhou o cargo de assessora técnica da Presidência da Fundação Cultural Palmares, comandada por Sérgio Camargo, conhecido por ofensas aos negros. Raquel chamou atenção ao publicar um artigo no "Jornal da Cidade Online", site alvo de processo por fake news, acusando o PSOL não de ter interesse nas investigações do caso Marielle edit

247 - A nomeação de Raquel Brugnera para o cargo de assessora técnica da Presidência da Fundação Cultural Palmares, comandada por Sérgio Camargo, foi publicada no Diario Oficial da União nesta quarta-feira (10). A jornalista chamou atenção no começo do ano passado ao publicar o artigo "O PSOL não quer mais saber quem mandou matar Marielle...", publicado no "Jornal da Cidade Online", alvo de processo por fake news.

O texto dela foi publicado no dia 29 de março de 2019, semanas após a prisão do sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa e do ex-PM Elcio Vieira de Queiroz. Os dois são apontados como responsáveis diretos pelo assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL).

"Encontraram os assassinos e as expectativas foram frustradas ao descobrirem que eles eram empregados do tráfico de drogas e armas, ou seja, o mandante é alguém ligado à contravenção", disse ela em um trecho do artigo. "Sabendo que contraventores e traficantes odeiam o presidente da República, 'a sede de justiça’ acabou!".

As investigações no Rio apontaram que os dois militares eram milicianos e cometiam crimes por encomenda. Marielle era ativista de direitos humanos e tinha como uma de suas principais marcas a denúncia contra a violência policial nas favelas, bem como a atuação de milícias nas periferias. Os tiros foram disparados contra ela em um lugar sem câmeras.

Lessa morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro e Élcio havia postado no Facebook uma foto ao lado do próprio Bolsonaro, que aparece com o rosto cortado na imagem.

Fundação Palmares

A jornalista vai integrar a Fundação Palmares, que tem como presidente Sérgio Camargo, conhecido por declarações contra os negros. Ele chegou a classificar o movimento negro como uma "escória maldita".

O dirigente da instituição também já publicou uma série de tuítes dizendo que Zumbi dos Palmares é um “herói da esquerda racialista; não do povo brasileiro”.

