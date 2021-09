José de Abreu pede "sinceras desculpas" a Tabata Amaral

O ator pediu desculpas após compartilhar ataques contra a deputada e declarou que espera que ela e seu partido, o PSB, “marchará conosco para trazermos de volta, juntos, o Brasil da esperança: com Lula eleito no primeiro turno” edit

247 - O ator José de Abreu convidou a deputada federal Tábata Amaral (PSB) a ver o vídeo em que pediu desculpas por ter retuitado uma publicação de um outro usuário que afirmava: “Se eu encontro [Tábata] na rua, soco até ser preso”.

“Convido Tábata Amaral a ver o vídeo e aceitar minhas sinceras desculpas. Quem exerce a crítica contundente como nós precisa cultivar sinceramente a auto-crítica. E convido, também, a lutarmos não entre nós. Mas por tudo aquilo que está acima de nós: as causas do povo brasileiro”, escreveu o ator no Twitter.

“Tenho certeza de que ainda nos encontraremos num palanque e pedirei desculpas pessoalmente. Estou certo de que seu partido marchará conosco para trazermos de volta, juntos, o Brasil da esperança: com Lula eleito no primeiro turno. Saudações progressistas”, continuou.

Convido @tabataamaralsp a ver o vídeo e aceitar minhas sinceras desculpas. Quem exerce a crítica contundente como nós precisa cultivar sinceramente a auto-crítica. E convido, também, a lutarmos...



"Errei redondamente", diz José de Abreu sobre retuíte https://t.co/EFOVn4LBpp — José de Abreu (@zehdeabreu) September 27, 2021

o Brasil da esperança: com Lula eleito no primeiro turno. Saudações progressistas.#LulaEsperançaDoBrasil — José de Abreu (@zehdeabreu) September 27, 2021

