José Dirceu defente ação de Cid Gomes

Em artigo, ex-ministro de Lula diz que "não fosse a ação do senador Cid Gomes, o governo federal e o ministro da Justiça, sem esquecer o falante chefe do GSI, nada teriam feito"

247 - Em artigo para o site Metrópoles, José Dirceu escreve em defesa da ação do senador Cid Gomes (PDT-CE) que foi alvejado por PMs em greve: "A gravidade constitucional dos acontecimentos na cidade de Sobral, no Ceará, não pode ser desconsiderada ou apagada pela ação imediata, legal e necessária do senador Cid Gomes, uma vez que os amotinados desobedeciam ordens e decisões dos três Poderes do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário".

Para o ex-ministro de Lula, "não fosse a ação do senador e ex-governador Cid Gomes, o governo federal e o ministro da Justiça, sem esquecer o falante chefe do GSI, nada teriam feito. Esses são os fatos, o restante é propaganda e luta politica".

