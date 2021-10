José Dirceu desmente fake news do Estadão sobre ele: 'não falo em nome do Lula, nem do PT'

Apoie o 247

247 - O ex-ministro José Dirceu usou o Twitter nesta quarta-feira (6) para desmentir texto de Alberto Bombig e Matheus Lara publicado em coluna do Estado de S. Paulo com o título: "José Dirceu, de novo, na articulação de uma campanha presidencial de Lula".

O texto dizia que uma "faceta" de Dirceu agora "voltou à tona". "Como em 2001, Dirceu articula, falando pelo PT, os palanques de mais uma campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Condenado no mensalão e alvo da Lava Jato, o ex-ministro está conversando com várias lideranças do Nordeste, entre elas o senador Weverton Rocha (PDT), candidato ao governo do Maranhão, e o prefeito do Recife, João Campos (PSB)".

O ex-ministro, no entanto, disse que não foi procurado pelo jornal para confirmar a versão e contou que não se encontra com João Campos desde antes da pandemia. Além disso, ele também afirmou que "não fala" pelo PT e nem pelo ex-presidente Lula. "Não falo em nome do Lula, nem do PT. Essa notícia não reflete a verdade. Por que dar uma nota sobre mim sem me ligar para checar? Facilmente eu poderia ter informado, por exemplo, que não vejo João Campos desde antes da pandemia. Superemos informações falsas e sigamos em frente".

