José Dirceu lamenta morte de Samuel Pinheiro Guimarães: "comprometido com nossa soberania"

247 - O ex-ministro José Dirceu lamentou a morte do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos, em Brasília, nesta segunda-feira (29). Dirceu classificou Guimarães como "um dos maiores pensadores e estrategistas do Brasil".

"Perdemos um dos maiores pensadores e estrategistas do Brasil. Um diplomata e um intelectual orgânico comprometido com nossa soberania e com um projeto de desenvolvimento nacional", manifestou o ex-ministro.

Samuel Pinheiro Guimarães foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores de 9 de janeiro de 2003 até 20 de outubro de 2009, sendo nesta época o número 2 do então chanceler, Celso Amorim.

