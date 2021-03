José Dirceu: PSDB, DEM e MDB precisam aderir ao impeachment e STF tem que interditar Bolsonaro

"É preciso exigir dos líderes do PSDB, DEM e MDB que ainda não tiveram a decência de exigir o fim deste governo criminoso via impeachment que saiam do muro e fiquem do lado do povo. E do STF que interdite Jair Bolsonaro antes que seja tarde", escreve o ex-ministro José Dirceu edit

247 - O ex-ministro José Dirceu defendeu a criação de um movimento de oposição, que inclua partidos de centro, para afastar Jair Bolsonaro do poder. Segundo ele, também é preciso que o Supremo Tribunal Federal (STF) atue para interditar o ex-capitão. “É preciso exigir dos líderes do PSDB, DEM e MDB que ainda não tiveram a decência de exigir o fim deste governo criminoso via impeachment que saiam do muro e fiquem do lado do povo. E do STF que interdite Jair Bolsonaro antes que seja tarde”, escreveu Dirceu em um artigo publicado pelo site Poder360.

“Até quando os poderes constituídos, o Congresso Nacional e o Judiciário permitirão, por omissão ou cumplicidade, que a vida de seus compatriotas seja sacrificada em nome da negação e do fanatismo religioso do presidente da República? Aceitaremos de novo a censura, as prisões, as ameaças dos que nos governam? Aceitaremos os desmandos de um ditador acobertado por militares que usam e abusam de privilégios, traindo seu juramento –do monopólio da força que a nação lhes atribuiu– para oprimir o povo e instaurar a tirania?”, questiona o ex-ministro.

“Não basta só resistir. É preciso agir, denunciar e se manifestar por todos meios que sejam seguros na pandemia, com faixas, panelaços, buzinaços, carreatas carros de som, outdoors. É preciso usar as redes e a mídia tradicional, recorrer ao apoio de entidades e personalidades”, destaca o texto.

“Temos que unir a maioria que já se opõe a Bolsonaro, criar um movimento de oposição, como nome e identidade – a palavra de ordem é “Basta”. E a primeira iniciativa desse movimento unitário de oposição é fazer do dia 31 de março um dia de luto pelos mortos da pandemia, com toalhas pretas nas janelas, faixas pretas nos braços dos que têm que sair para trabalhar, panelaço e buzinaço”, afirma.

