José Dirceu: 'TV e redes sociais possuem papel relevante na reta final do segundo turno'

247 - O ex-ministro José Dirceu destaca, em artigo publicado no site Poder 360, que a reta final do segundo turno mostra que “a eleição não é apenas campanha tradicional, nas ruas e nas mídias eletrônicas de massa. É a guerra nas redes, e aí não se admite amadorismo”.

“Mas nós temos apoio de influenciadores que fazem a diferença e devemos fazer o bom combate sem uso de fake news e baixo nível da campanha adversária, ilegal e suja. Nessa reta final, a TV será um meio decisivo tendo em vista a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de conceder a Lula direito de resposta às mentiras veiculadas sobre ele nos programas de Bolsonaro –direitos de resposta agora suspensos por uma decisão monocrática de ministra da Corte Eleitoral”, diz Dirceu no artigo.

“Os debates são não apenas um confronto de ideias e propostas, mas de personalidades e histórias de vida e luta, de trajetórias de nosso povo em sua luta pela soberania, democracia e justiça social. Expõem a alma e a natureza de cada candidato, expressam a realidade política e social do momento, mobilizam, animam ou não nossa militância e nosso eleitorado e assim devem ser vistos e tratados”, afirma o ex-ministro no texto.

“O tempo é curto. E a militância nunca foi tão imprescindível, pois a disputa está apertada. Tem que estar todos os dias ocupando as ruas, com bandeiras e bonés, conversando com os indecisos, e disputando as redes”, diz Dirceu em outro ponto do artigo.

