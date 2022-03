José Eduardo Cardozo sofre queda em João Pessoa e é levado para cirurgia de urgência em SP

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Justiça e advogado que defendeu Dilma Rousseff (PT) na época do golpe do impeachment de 2016, José Eduardo Cardozo sofreu uma queda neste fim de semana, em João Pessoa, e precisou ser levado para São Paulo, segundo o portal Agenda Política.

O advogado foi removido para a capital paulista para ser submetido a uma cirurgia de urgência.

Cardozo estava em João Pessoa pois foi convidado a participar do lançamento da pré-candidatura do vereador pessoense Marcos Henriques (PT) a deputado estadual no último sábado, 18.

Segundo a Agenda Política, o ex-ministro caiu quando fazia um passeio em uma das praias paraibanas, tendo fraturado o joelho e rompido o tendão. “Um voo precisou ser fretado para levar o ex-ministro a São Paulo. Apesar do susto, ele se recupera bem”, diz o portal.

