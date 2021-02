José Graziano da Silva: construção para tirar o Brasil do mapa da fome foi desmontada pelo golpe

“Com vinte milhões de miseráveis, significa que realmente voltamos para 2002”, alertou José Graziano da Silva, diretor geral do Instituto Fome Zero. Em sua visão, “a construção para tirar o Brasil do mapa da fome foi desmontada pelos golpistas em 2016”. Assista edit

247 - José Graziano da Silva, diretor geral do Instituto Fome Zero e ex-ministro Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, participou do programa “Pauta Brasil”, exibido na TV 247 e fez um alerta: “Tudo que construímos para tirar o Brasil do mapa da fome foi desmontado e desconstruído pelos governos que se sucederam ao golpe de 2016”.

“Com vinte milhões de miseráveis, significa que realmente voltamos para 2002. Não é só fome, é a piora da qualidade alimentar que leva a problemas de saúde, como obesidade. A pandemia acentuou isso, as pessoas não conseguem comprar produtos de qualidade e vão comprando os mais baratos, processados. A obesidade entre crianças no Brasil é algo preocupante. O custo da nossa pandemia é gerar fome e obesidade, que podem matar mais do que o vírus”, disse.

Graziano ainda enfatizou o aumento da desigualdade social com a pandemia: “Os mais ricos já recuperaram suas perdas. Os pobres demorarão catorze anos para recuperar, se recuperar”.

