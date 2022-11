José Guimarães: o povo brasileiro optou pela democracia, esse é o recado

Apoie o 247

247 - O deputado federal reeleito José Guimarães (PT-CE) apontou que, com a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial, “felizmente, o povo brasileiro optou pela democracia. Esse é o recado”.

De acordo com ele, “é a mais importante vitória política e eleitoral depois da redemocratização, porque nós interditamos o processo que estava para se consolidar com mais uma eleição do presidente antidemocrático, de um governo construído na base da mentira. Um governo que não soube cuidar do Brasil, mas com um aparato estatal a serviço dele”.

“O mundo precisava dessa vitória. Foi a vitória da democracia. É por isso que o Lula reuniu amplos setores dessa frente ampla”, apontou.

Bolsonaro e a transição

Ainda, o deputado, que faz parte do grupo de transição para o novo governo Lula, destacou que “é um caso raro um presidente perder a eleição e sequer fazer um gesto de reconhecimento da derrota ou elogiar o vencedor”, referindo-se a Jair Bolsonaro, que após perder o pleito ficou dois dias sem se pronunciar publicamente.

“Em qualquer país do mundo isso é feito. Talvez ele quisesse copiar o que o Trump fez nos Estados Unidos. A democracia é assim, você perde e ganha. Fico imaginando se em 2018, quando perdemos a eleição, nós tivéssemos feito isso. O Brasil naquele momento, independente do que foi feito, quais mecanismos foram usados para ganhar a eleição, o fato é que ganhou e nós fomos nos recompor. Aceitamos o resultado. Ele não aceita o resultado. Estamos fazendo uma transição com o ministro da Casa Civil [Ciro Nogueira”, apontou.

“Quando o Lula nomeia Geraldo Alckmin com a Gleisi [Hoffmann], [Aloizio] Mercadante e todos que vão compor a equipe, é para iniciar uma transição minimamente civilizada porque o presidente que nós temos é anticivilização. Um cara que não tem qualquer compromisso com o funcionamento democrático, das instituições e da sociedade brasileira”, continuou.

Bloqueios bolsonaristas

Guimarães também criticou os bloqueios em rodovias realizados por bolsonaristas para protestar contra o resultado das urnas e pedir “intervenção federal”. “Esses bloqueios são criminosos”, afirmou, destacando ainda que a Polícia Rodoviária Federal colaborou com os manifestantes golpistas. “Os que comandam a PRF deveriam estar presos, porque cometem crimes contra a ordem democrática. Há uma decisão judicial que precisa ser cumprida”.

