Jovem brasileira é sequestrada e violentada na fronteira entre México e EUA

247 - A jovem brasileira Jessiane Schneider, de 24 anos, foi sequestrada e violentada por coiotes na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ela segue hospitalizada na mexicana Ciudad Juarez desde 5 de dezembro.

A família da brasileira busca angariar recursos para pagar as despesas médicas. A campanha já ultrapassou a meta de US$ 8 mil. Até a manhã desta quinta-feira (30), o site registrava que foram arrecadados o equivalente a cerca de R$ 60 mil.

Os sequestradores entregaram a jovem à imigração americana por não ter "mais recursos para enviar ainda mais dinheiro pros traficantes", segundo texto publicado no site da campanha.

"Foram dias de angústia até que uma enfermeira de Juarez, no México, conseguiu encontrar a família no Brasil pelo seu sobrenome", diz o texto. "Eles achavam que a tinham matado, pois estava amordaçada e com tiras em volta do pescoço."

