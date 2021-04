Jovens processam governo Bolsonaro por 'pedalada' climática e pedem anulação de meta brasileira no Acordo de Paris

247 - Seis jovens entraram nessa terça-feira (13) com uma ação popular na Justiça de São Paulo contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. O motivo foi a 'pedalada' climática do governo cometida em dezembro, quando apresentou uma nova meta ao Acordo de Paris, regredindo seu compromisso de diminuir os gases do efeito estufa. A informação foi publicada pelo portal G1.

O Ministério do Meio Ambiente apresentou uma nova meta que permitirá ao País emitir, até 2030, 400 milhões de toneladas a mais de gases do efeito estufa do que o previsto na meta original.

De acordo com o advogado do Observatório do Clima, Paulo Busse, a ideia é anular a nova meta climática. "A ação não é para impor uma sanção ao Estado. O objetivo é fazer o Brasil corrigir a meta climática atual, menor que a original, e assumir um compromisso mais ambicioso, que esteja em conformidade com o Acordo de Paris e a Constituição Federal", explica Busse. Ele lembra que a Constituição impõe que o poder público e a sociedade civil adotem medidas de proteção do meio ambiente.

Oito ex-ministros do Meio Ambiente apoiam a ação popular: Carlos Minc, Edson Duarte, Izabella Teixeira, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Gustavo Krause, Rubens Ricupero, Sarney Filho.

