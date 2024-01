Judeus criticam Pondé e denunciam seu vínculo com organização sionista

Articulação Judaica de Esquerda denunciou "declaração absurda do consultor da Stand With Us", que tenta impedir críticas ao estado de Israel edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A Articulação Judaica de Esquerda, grupo de judeus e judias que defende a paz, denunciou o vínculo do comentarista Luiz Felipe Pondé, que tem vínculos profissionais com a organização sionista Stand With Us e tem tentado desqualificar qualquer crítica ao governo de Israel, que já assassinou mais de 25 mil palestinos em pouco mais de 100 dias e está sendo acusado de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Pondé afirmou que criticar Israel equivale a defender o Protocolo dos Sábios de Sião – o que foi prontamente rebatido pelos judeus humanistas. Confira:

É preciso restituir a verdade sobre mais essa declaração absurda do Consultor Acadêmico da Stand With Us no Brasil. Existe consenso entre historiadores que Protocolos dos Sábios de Sião foi uma das principais fake news difundidas pela extrema-direita contra judeus na Europa+ https://t.co/pprQ2VgeeL continua após o anúncio January 23, 2024

Sabe-se também que Siegfried Passarge foi quem o traduziu o panfleto para o alemão. Este geógrafo de ultradireita também foi um dos organizadores do 'compromisso de professores das universidades alemães com Hitler e o Estado Nazista'. E fez parte de ligas antissemitas. continua após o anúncio January 23, 2024

No Brasil, a tradução foi feita por Gustavo Barroso, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, um intelectual de ultradireita que militou na Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado. continua após o anúncio January 23, 2024

Protocolos dos Sábios de Sião foi exaustivamente utilizado pela direita radical para acusar os judeus de conspirar através do discurso de esquerda, do comunismo, para assumir o poder e marginalizar o povo cristão nos seus territórios. continua após o anúncio January 23, 2024

Protocolos dos Sábios de Sião foi exaustivamente utilizado pela direita radical para acusar os judeus de conspirar através do discurso de esquerda, do comunismo, para assumir o poder e marginalizar o povo cristão nos seus territórios. continua após o anúncio January 23, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: