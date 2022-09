Judeus pela Democracia: "Bolsonaro envergonha nossas bandeiras, no Brasil e no mundo"

"É preciso dar o recado e acabar com essa vergonha ainda no primeiro turno", defende o grupo em sua página nas redes sociais edit

247 - No Twitter, a conta dos Judeus pela Democracia, manifestou o repúdio com a visita de Jair Bolsonaro (PL) ao funeral da rainha Elizabeth II em que ele transformou em palanque de campanha.

"O Bolsonaro não será reeleito. Mas é assustador que ele tenha passado 4 anos cometendo crimes e envergonhando nossas bandeiras, no Brasil e no mundo. É preciso dar o recado e acabar com essa vergonha ainda no primeiro turno", defende o grupo.

Bolsonaro aproveitou os primeiros instantes de sua chegada na Inglaterra, neste domingo (18), para fazer campanha eleitoral nas dependências da embaixada brasileira em Londres. Em um discurso improvisado na sacada, ele voltou a atacar o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a disputa presidencial de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

Mais tarde ele fez um vídeo para as redes sociais em que compara o valor da gasolina na Inglaterra e no Brasil.

