Judeus pela Democracia condenam projeto que iguala comunismo e nazismo

247 - O coletivo Judeus pela Democracia afirmou em uma postagem no Twitter que o projeto de lei que tenta equiparar o nazismo ao comunismo, apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, visa “criminalizar os partidos de esquerda “, além de ser um “revisionismo perigoso” para o futuro da democracia no Brasil.

“Eduardo submeteu um PL que iguala comunismo e nazismo, proíbe símbolos como estrela, foice e martelo. Com objetivo de criminalizar partidos de esquerda, o filho do presidente propõe revisionismo perigoso para minorias oprimidas pelo nazismo e para o futuro democrático do Brasil”, diz a postagem do grupo Judeus pela Democracia.

O projeto de lei apresentado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro foi inspirado em uma lei aprovada pela Ucrânia em 2015 e visa alterar a Lei de Segurança Nacional equiparando a ideologia comunista ao nazismo, cuja apologia já é considerada crime no Brasil. O PL apresentado por ele altera pontos da Lei de Segurança Nacional (7.170) possibilitando punir com penas de 9 a 15 anos de prisão opositores políticos identificados com o comunismo.

