Judiciário avalia nota do governo Bolsonaro como ameaça por temor de julgamento de chapa

Para integrantes do Judiciário, a nota, que contou com o apoio de Mourão e de membros militares do atual governo, faz parte da retórica bolsonarista edit

247 - Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitora (TSE) avaliam que a nota divulgada por Jair Bolsonaro na última sexta-feira (12) expressa o temor do governo com o julgamento que pode resultar na cassação da chapa que elegeu Bolsonaro e seu vice, general Hamilton Mourão. Segundo magistrados ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo, a nota é mais uma tentativa de intimidar o Poder Judiciário.

Ainda conforme a reportagem, a avaliação é que o documento, que contou com o apoio de Mourão e de membros militares do atual governo não representa uma ameaça em si, mas faz parte da retórica bolsonarista, uma vez que o governo vem acatando as decisões do Judiciário.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.