Juiz aponta 'receio de queima de arquivo' e ordena transferência de Pelado, acusado de assassinar Bruno e Dom

247 - O juiz federal Fabiano Verli, da Vara de Tabatinga (AM), ordenou que Amarildo Oliveira, o 'Pelado', principal acusado pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips , seja transferido a um presídio federal de segurança máxima, informa a Folha de S. Paulo.

Em sua decisão, datada de 3 de outubro, Verli alegou "receio de queima de arquivo" para justificar que ao menos um réu envolvido no caso, o Pelado, seja transferido. Atualmente, o acusado está preso preventivamente em um presídio de Manaus e seu novo destino deve ser a penitenciária federal de Campo Grande (MS).

A data das transferências é mantida em sigilo para preservar a segurança dos presos, segundo a PF.

Originalmente, os réus eram mantidos na carceragem da Polícia Federal em Manaus. No entanto, a defesa deles alegou que as condições não eram adequadas e que eles eram retirados das celas para "interrogatório forçado ou acareação indevida". Desta forma, foram movidos a um presídio comum. Agora, após a determinação do juiz, que seguiu recomendações da própria PF, eles serão transferidos novamente a um presídio federal.

